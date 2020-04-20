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Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону выразил президенту РФ Владимиру Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включающую поставку тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

"Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем", - говорится в сообщении.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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