Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Влада Некрасова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону выразил президенту РФ Владимиру Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включающую поставку тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

"Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем", - говорится в сообщении.

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