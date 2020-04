Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английский

Пользователи Reddit высмеяли разыскивающую спонсора девушку по имени Рита, которая некорректно перевела часть анкеты для сайта знакомств на английский язык. Скриншот ее профиля в Tinder опубликовал DoctorPoopTrain.

Анкета девушки была составлена на украинском языке. Она указала, что окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. В описании профиля девушка сообщила, что считает себя украинской пропагандисткой, внимательно относится к экологии и любит людей, играющих на гитаре.

Кроме того, украинка написала, что ей нужен «ее собственный диабетический отец» (I need my own Diabetic Father) — автор поста на Reddit объяснил, что эта странная конструкция является некорректным автоматическим переводом фразы sugar daddy. Дословно на русский язык она переводится как «сахарный папочка». Этим термином обозначают формат отношений, в которых состоятельные мужчины содержат девушек или юношей, которые, как правило, значительно моложе их.

В комментариях пользователи посмеялись над неудачным переводом украинки. «Я был довольно успешным в Tinder с аспартамовым дядюшкой», — пошутил Devilery. Девушке также посоветовали обратить внимание на «Глюкозного дедушку», «Сахарного сводного брата» или «Углеводного опекуна».

«У моего отца диабет, определенно стоит отправить ей фотографию его пениса!» — написал diarrhea_shnitzel, однако его острота вызвала множество вопросов: пользователей заинтересовало, каким образом он получил подобные снимки.

