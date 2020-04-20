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Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английский

Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английскийФото: Depositphotos

Пользователи Reddit высмеяли разыскивающую спонсора девушку по имени Рита, которая некорректно перевела часть анкеты для сайта знакомств на английский язык. Скриншот ее профиля в Tinder опубликовал DoctorPoopTrain.

Анкета девушки была составлена на украинском языке. Она указала, что окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. В описании профиля девушка сообщила, что считает себя украинской пропагандисткой, внимательно относится к экологии и любит людей, играющих на гитаре.

Кроме того, украинка написала, что ей нужен «ее собственный диабетический отец» (I need my own Diabetic Father) — автор поста на Reddit объяснил, что эта странная конструкция является некорректным автоматическим переводом фразы sugar daddy. Дословно на русский язык она переводится как «сахарный папочка». Этим термином обозначают формат отношений, в которых состоятельные мужчины содержат девушек или юношей, которые, как правило, значительно моложе их.

В комментариях пользователи посмеялись над неудачным переводом украинки. «Я был довольно успешным в Tinder с аспартамовым дядюшкой», — пошутил Devilery. Девушке также посоветовали обратить внимание на «Глюкозного дедушку», «Сахарного сводного брата» или «Углеводного опекуна».

«У моего отца диабет, определенно стоит отправить ей фотографию его пениса!» — написал diarrhea_shnitzel, однако его острота вызвала множество вопросов: пользователей заинтересовало, каким образом он получил подобные снимки.

Ранее пользователи портала посмеялись над девушками, которые корректируют свою фигуру на фотографиях и при этом допускают нелепые ошибки при работе в графических редакторах. К примеру, ретушь часто становится очевидна, потому что искажает фон.

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По материалам: lenta.ru

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