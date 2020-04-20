Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Режим самоизоляции в России решили продлить

Режим самоизоляции в России решили продлитьФото: АГН «Москва»

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. О таком решении сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По словам собеседников издания, на данный момент это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей, который обсуждается на высшем уровне. Другой сценарий подразумевает продление режима нерабочих недель до середины мая.

Кроме того, существует вероятность, что, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться неблагоприятно, самоизоляцию продлят до 1 июня, уточнил один из источников.

Ранее 20 апреля президент России Владимир Путин предупредил граждан, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По словам главы государства, сейчас необходимо сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через так называемое плато.

В ходе обращения к россиянам 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. 2 апреля президент сообщил о решении продлить такой режим до 30 апреля включительно в рамках борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране скончались 405 человек, выздоровели почти 3,5 тысячи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Режим самоизоляции в России решили продлить
Режим самоизоляции в России решили продлить
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
В продаже появился самый большой пазл в мире
В продаже появился самый большой пазл в мире
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Еще по теме

В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля
В Карелии продлили режим самоизоляции
Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса