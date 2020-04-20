Режим самоизоляции в России решили продлить

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. О таком решении сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По словам собеседников издания, на данный момент это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей, который обсуждается на высшем уровне. Другой сценарий подразумевает продление режима нерабочих недель до середины мая.

Кроме того, существует вероятность, что, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться неблагоприятно, самоизоляцию продлят до 1 июня, уточнил один из источников.

Ранее 20 апреля президент России Владимир Путин предупредил граждан, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По словам главы государства, сейчас необходимо сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через так называемое плато.

В ходе обращения к россиянам 25 марта Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. 2 апреля президент сообщил о решении продлить такой режим до 30 апреля включительно в рамках борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране скончались 405 человек, выздоровели почти 3,5 тысячи.