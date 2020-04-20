Россия испытала в Сирии танк Т-14 "Армата"

Вадим Карасев

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1".

"В Сирию танки отправили, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В САР, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", - сказал Мантуров.

Как напомнил министр, "Армата" не имеет аналогов в мире, оружие постоянно тестируют и модернизируют, а тесты в боевой обстановке помогут сформировать окончательный облик танка, который будет поставляться в российскую армию. За рубеж его начнут экспортировать только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", - добавил глава Минпромторга.

Ранее бывший американский морпех Алекс Холлингс высказал уверенность в том, что новейшее российское оружие, такое как танк Т-14 "Армата" и истребитель пятого поколения Су-57, не имеют реального военного потенциала.