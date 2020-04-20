Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19

Влада Некрасова

Российская промышленность наращивает объемы производства медоборудования для борьбы с коронавирусом, в ближайшее время в стране будут производить 3,5 миллиона, а позднее - 7,5 миллиона масок и более 100 тысяч защитных костюмов в сутки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы собственное производство налаживаем, как я говорил, расширяем. В начале марта производили внутри страны всего 1 миллион 200 тысяч масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 миллиона в сутки и в ближайшее время за этим 7,5 миллионов будем производить", - рассказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, кадры которого показал канал "Россия 24".