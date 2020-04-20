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Россиян в Okko развлекут Шнуровым в Третьяковке и Паттинсоном-алкоголиком

Россиян в Okko развлекут Шнуровым в Третьяковке и Паттинсоном-алкоголикомФото: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko покажет продолжение экскурсии музыканта Сергея Шнурова по Третьяковской галерее в рамках проекта «Искусство онлайн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист изучит творчество художника Василия Сурикова. Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть передачу 20 апреля.

Утром, в 9:00, пользователей сервиса ждет утренняя зарядка на пресс, в 12:00 — лекция Ярослава Попова о палеонтологах, изучающих останки динозавров на территории России.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом классического бургера, а позже, в 16:00 — антикризисное ток-шоу с Алексеем Пивоваровым «Бизнес на удаленке».

Вечером, в 19:00, пользователей ждет экскурсия со Шнуровым, в 21:00 — долганская сказка «Встреча двух братьев». В 22:00 пользователям предлагают посмотреть черно-белый фильм Роберта Паттинсона «Маяк», в котором он вместе с Уиллемом Дефо играет злоупотребляющих алкоголем смотрителей маяка.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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