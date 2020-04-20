Российские и китайские вузы продолжают образовательную программу онлайн

Влада Некрасова

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ) и Чанчуньский университет продолжают реализацию совместной образовательной программы.

Педагоги перешли на режим дистанционной работы со студентами. Сейчас все дисциплины ведутся педагогами ВГСПУ в онлайн-формате.

Преподаватели кафедры русского языка как иностранного ведут в Чанчуньском университете 17 дисциплин. Все они дают возможность студентам, изучающим русский язык, познакомиться не только с грамматикой и лексикой, но и окунуться в русские традиции, узнать культуру, искусство, познакомиться с историей русской литературы. Среди предметов, которые осваивают студенты Чаньчуньского университета, особой популярностью пользуются практика озвучивания русских кинофильмов, риторика и изучение межкультурной коммуникации.

Сотрудничество между ВГСПУ и Чаньчуньским университетом началось в 2014 году. За это время по профилю "Иностранный язык (русский язык)" дипломы получили уже более 100 человек.