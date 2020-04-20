Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

Влада Некрасова

. После того, как голливудский актер Джонни Депп создал страницу в инстаграме несколько дней назад, каждый его пост набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев. Не удержались и российские пользователи, "атаковав" подписями его последнюю публикацию.

Все рады, что звезда "Пиратов Карибского моря" наконец-то появился в Сети, но многие не удержались от шуток.

"Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было", — написала @asifan__mehdi.

"Вот где вся страна на карантине сидит", — предположил @s_alaverdyan_s.

"Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль", — заявил @mitsyralliart.

"Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. У вас в Голливуде такого не увидишь. Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся. Встретим как полагается: хлеб-соль да Кубанские казаки", — пригласила @larisa_algasheva.

"Джонни, ты ли это? Когда новые пираты выйдут?" — поинтересовался @alexr41ru.

"У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни", — подчеркнул @alexgoal79.

"Надеюсь, наш русскоязычный "рейд" не расстроит его", — написала @anastasia_army2017.

"Джонни, ты — самый лучший. Россия тебя любит! Не обижайся за то, что мы тебя атаковали. Это от чистого сердца и от безграничной любви к тебе", — присоединилась к обсуждению @ksu_em.

"Самое странное то, что в комментариях у Джонни Деппа почти одни русские", — заметила @alice_aime_alla.

Актер пока не ответил на комментарии поклонников из России.