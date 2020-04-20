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Российский Су-35 снова пролетел менее чем в восьми метрах от самолета США

Российский Су-35 снова пролетел менее чем в восьми метрах от самолета США
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

"Девятнадцатого апреля 2020 года самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен, как небезопасный и непрофессиональный", - говорится в релизе.

Согласно заявлению Шестого флота, маневр был сочтен небезопасным из-за высокой скорости Су-35. Эти действия привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon, а также поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.


США P-8A Poseidon был также перехвачен российским Су-35, который пролетел менее чем в 8 метрах от американского воздушного судна.
# Россия
По материалам: ria.ru

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