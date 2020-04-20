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Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии

Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии

Археологи, исследующие средневековый болгарский город Червен, обнаружили стены каменной церкви с сохранившимися фресками XIV века.

Средневековая крепость Червен, расположенная на высоком утесе в северо-восточной Болгарии в 34 километрах от современного города Русе, была одним из важнейших военных, религиозных и экономических центров Второго Болгарского царства (1185–1396). Вокруг крепости выросло городское поселение, сначала заключенное в оборонительные стены, а затем разросшееся на обширное пространство. В 1235 году в городе была учреждена епископская кафедра. Во второй половине XIV века Червен оказался на пересечении двух основных торговых путей, его значение выросло. Город стал центром торговли, добычи железа и искусства. В 1388 году город был завоеван османами и вскоре потерял значимость.

Старый город был заброшен, а немногие оставшиеся жители построили современное село Червен в речном ущелье под горой. Остатки средневекового города были впервые раскопаны в начале XX века. Систематические раскопки начались в 1961 году и продолжаются до сих пор. Сегодня средневековый Червен стал национальным археологическим заповедником на территории природного парка Русенский Лом.

Настенные росписи, сохранившиеся в раскопанном археологами храме, занимают площадь около 12 квадратных метров. На них изображены фрагменты нарисованной драпировки, а также фигуры святых воинов. По словам ученых, церковь была построена в первые десятилетия XIV века. Некоторые из фресок были отправлены в реставрационную мастерскую, для работ по их сохранению и стабилизации на новой поверхности. После завершения этого процесса фрески будут выставлены в музее. Фрески, оставшиеся на месте, были закрыты для их защиты от повреждений.

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По материалам: polit.ru

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