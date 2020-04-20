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С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза

С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза

Новый комплекс ПВО С-350 "Витязь" способен в четыре раза улучшить эффективность отражения ударов крылатыми ракетами по территории России, пишет Telegram-канал "Оборонка".

Пока что у российской армии только один экземпляр "Витязя" – он стоит на вооружении академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова в Твери. На нем идет обучение специалистов, которые впоследствии передадут опыт будущим операторам серийных изделий.

Планируется, что поставки С-350 в части ВКС и ВМФ начнутся уже в ближайшее время. Эта система отличается наличием зенитных ракет с активной головкой самонаведения, способных преследовать цель самостоятельно. Также она сможет захватывать больше целей одновременно, а ее боекомплект – в четыре раза объемнее, чем у С-400 "Триумф".

Как сообщал Ruposters, новые российские фрегаты будут нести в полтора раза больше ракет на борту.

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По материалам: uposters.ru

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