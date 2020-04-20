Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии

Анастасия Иванова

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность помочь правительству страны в привлечении иностранной финансовой помощи. Об этом разыскиваемый грузинскими правоохранительными органами экс-президент заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Саакашвили считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Грузия может столкнуться с бедностью и голодом. Единственным, что спасет экономику страны, по его мнению, является иностранная поддержка, которую страна получит в случае его посреднической помощи, так как «нынешнее правительство не может привлечь ее».

«Используйте меня, чтобы получить иностранную поддержку. Я готов посетить все иностранные столицы. Я знаю многих в международных финансовых организациях. В конце концов, Дональд Трамп на протяжении многих лет хвалил меня по всему миру и называл меня своим личным другом. В конце концов, я знаю всех, кто является лидером в современной Европе», — заявил он.

Саакашвили также призвал отложить все юридические споры на будущее и «установить мораторий до осени». Вместе с тем, по словам бывшего президента, для осуществления этих действий ему необходим официальный статус.

«Предоставьте мне статус временного и официального представителя правительства Грузии только по одному вопросу: поиску иностранной помощи. И я даю вам гарантию, что, даже если я не смогу привлечь $ 5,5 млрд, то привлеку сумму, которая позволит спасти экономику Грузии», — заверил он.

ИА Newstes сообщало ранее, что Саакашвили потерял парламентское большинство и реальную власть в стране по итогам выборов в октябре 2012 года. На смену партии Саакашвили «Единое национальное движение» пришла оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Экс-президент покинул страну незадолго до инаугурации четвертого президента — Георгия Маргвелашвили — в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Главная прокуратура Грузии 31 августа 2014 года начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, по ряду которых он был заочно осужден.