Саакашвили предложил свои услуги властям Грузии
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность помочь правительству страны в привлечении иностранной финансовой помощи. Об этом разыскиваемый грузинскими правоохранительными органами экс-президент заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
Саакашвили считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Грузия может столкнуться с бедностью и голодом. Единственным, что спасет экономику страны, по его мнению, является иностранная поддержка, которую страна получит в случае его посреднической помощи, так как «нынешнее правительство не может привлечь ее».
Саакашвили также призвал отложить все юридические споры на будущее и «установить мораторий до осени». Вместе с тем, по словам бывшего президента, для осуществления этих действий ему необходим официальный статус.
ИА Newstes сообщало ранее, что Саакашвили потерял парламентское большинство и реальную власть в стране по итогам выборов в октябре 2012 года. На смену партии Саакашвили «Единое национальное движение» пришла оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Экс-президент покинул страну незадолго до инаугурации четвертого президента — Георгия Маргвелашвили — в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Главная прокуратура Грузии 31 августа 2014 года начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, по ряду которых он был заочно осужден.