Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов
Сегодня, 06:42 Анастасия Иванова
Шанхайская фондовая биржа проверяет причины аномального поведения некоторых межбиржевых индексов, говорится в опубликованном заявлении.
"Утром 20 марта индексы CSI1000, CSI300, а также индексы в сфере здравоохранения демонстрировали аномальное поведение", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в настоящее время Шанхайская фондовая биржа вместе с компанией China Securities Index Company Limited (CSI) расследует причины.
Других подробностей пока не приводится.
По материалам: ria.ru