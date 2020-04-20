Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов

Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов

Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов
Шанхайская фондовая биржа проверяет причины аномального поведения некоторых межбиржевых индексов, говорится в опубликованном заявлении.

"Утром 20 марта индексы CSI1000, CSI300, а также индексы в сфере здравоохранения демонстрировали аномальное поведение", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в настоящее время Шанхайская фондовая биржа вместе с компанией China Securities Index Company Limited (CSI) расследует причины.


Других подробностей пока не приводится.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт
О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт
Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов
Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разрывают отношения с рядом газет
СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разрывают отношения с рядом газет
Ведущая рассказала о пережитом изнасиловании на переполненной площади в Египте
Ведущая рассказала о пережитом изнасиловании на переполненной площади
Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой
Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
Александр Мясников: «Последний день рождения отца пропустил из-за первой любви»
Александр Мясников: «Последний день рождения отца пропустил из-за
Медики подтвердили возможность стерилизации защитных масок
Медики подтвердили возможность стерилизации защитных масок
«Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны»
«Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны»
Врач объяснила опасность частого мытья рук и антисептиков
Врач объяснила опасность частого мытья рук и антисептиков
Госдолгу США на фоне пандемии предсказали рекордные значения
Госдолгу США на фоне пандемии предсказали рекордные значения

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Еще по теме

Лондонская фондовая биржа заморозит торги бумагами En+ Group
Официальный курс евро подскочил почти на пять рублей
Мексиканская фондовая биржа закрылась падением после победы Трампа
Лондонская биржа отказалась приютить Гонконг