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Сиди дома, пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом

Сиди дома, пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом

Многие знаменитости уже включились в борьбу с пандемией коронавируса. Например, многие музыканты в эти выходные приняли участие в благотворительном концерте Together At Home. Не остались в стороне и 36-летняя Мила Кунис и 42-летний Эштон Катчер. Правда, поддержать людей они решили не песней, а... вином!


Эштон Катчер и Мила Кунис

В видеоролике, который появился в сети вчера, пара объявила о начале сотрудничества с винодельней Battle Creek Vineyards: актеры представили собственное "Карантинное вино", 100% выручки от продаж которого будет пожертвовано различным благотворительным организациям, участвующим в борьбе с коронавирусом.


 


Мила и Эштон рассказали, что они сами выбрали четыре организации разных профилей: от тех, что занимаются снабжением медицинских учреждений необходимым оборудованием, до тех, что помогают малому бизнесу и малоимущим семьям в это непростое время.


Орегонский пино нуар будут продавать по цене 50 долларов за две бутылки. Кстати, этикетку решили оставить белой, чтобы каждый смог украсить ее по своему вкусу.


 


Катчер и Кунис также призвали всех делиться фотоснимками своих домашних посиделок с вином, чтобы распространить информацию об акции в интернете. Инициативу пары уже поддержала Ким Кардашьян, перепостив твит Эштона.


Напомним, ранее пожертвования благотворительным организациям уже сделали многие знаменитости, в том числе Эд Ширан перевел 1,25 миллиона долларов фондам в Англии, Майли Сайрус передала более 100 обедов для медицинских работников, а Пинк, которая сама переболела коронавирусом, сделала пожертвование в размере одного миллиона долларов, которое разделила между двумя больницами.

Помогают в борьбе с пандемией и российские звезды. Например, недавно стало известно, что благотворительные пожертвования сделали Настя Ивлеева и Юрий Дудь.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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