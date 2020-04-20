Сиди дома, пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Многие знаменитости уже включились в борьбу с пандемией коронавируса. Например, многие музыканты в эти выходные приняли участие в благотворительном концерте Together At Home. Не остались в стороне и 36-летняя Мила Кунис и 42-летний Эштон Катчер. Правда, поддержать людей они решили не песней, а... вином!





Эштон Катчер и Мила Кунис

В видеоролике, который появился в сети вчера, пара объявила о начале сотрудничества с винодельней Battle Creek Vineyards: актеры представили собственное "Карантинное вино", 100% выручки от продаж которого будет пожертвовано различным благотворительным организациям, участвующим в борьбе с коронавирусом.

Мила и Эштон рассказали, что они сами выбрали четыре организации разных профилей: от тех, что занимаются снабжением медицинских учреждений необходимым оборудованием, до тех, что помогают малому бизнесу и малоимущим семьям в это непростое время.





Орегонский пино нуар будут продавать по цене 50 долларов за две бутылки. Кстати, этикетку решили оставить белой, чтобы каждый смог украсить ее по своему вкусу.

Катчер и Кунис также призвали всех делиться фотоснимками своих домашних посиделок с вином, чтобы распространить информацию об акции в интернете. Инициативу пары уже поддержала Ким Кардашьян, перепостив твит Эштона.





Напомним, ранее пожертвования благотворительным организациям уже сделали многие знаменитости, в том числе Эд Ширан перевел 1,25 миллиона долларов фондам в Англии, Майли Сайрус передала более 100 обедов для медицинских работников, а Пинк, которая сама переболела коронавирусом, сделала пожертвование в размере одного миллиона долларов, которое разделила между двумя больницами.

Помогают в борьбе с пандемией и российские звезды. Например, недавно стало известно, что благотворительные пожертвования сделали Настя Ивлеева и Юрий Дудь.



