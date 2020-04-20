Силуанов рассказал, на сколько хватит ресурсов ФНБ, если цены на нефть не вырастут

Вадим Карасев

Министр финансов Антон Силуанов, рассказал о накопленных резервах в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и на сколько их хватит, если цены на нефть не вырастут.

Своим прогнозом Силуанов поделился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", пишет Интерфакс.

По мнению министра финансов, уже к концу этого года в ФНБ останется около 7 триллионов рублей. Это с учетом того, что планируется израсходовать в 2020 году порядка 2 триллионов рублей.

Исходя из расчетов, Силуанов предположил, что резервной «подушки» хватит до 2024 года.

В первую очередь средства фонда будут направлены на безвозмездную поддержку малого и среднего бизнеса, для сохранения занятости людей.

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