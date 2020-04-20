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Силуанов рассказал, на сколько хватит ресурсов ФНБ, если цены на нефть не вырастут

Силуанов рассказал, на сколько хватит ресурсов ФНБ, если цены на нефть не вырастут

Министр финансов Антон Силуанов, рассказал о накопленных резервах в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и на сколько их хватит, если цены на нефть не вырастут.

Своим прогнозом Силуанов поделился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", пишет Интерфакс.

По мнению министра финансов, уже к концу этого года в ФНБ останется около 7 триллионов рублей. Это с учетом того, что планируется израсходовать в 2020 году порядка 2 триллионов рублей.

Исходя из расчетов, Силуанов предположил, что резервной «подушки» хватит до 2024 года.

В первую очередь средства фонда будут направлены на безвозмездную поддержку малого и среднего бизнеса, для сохранения занятости людей.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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