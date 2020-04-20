Сити-менеджер Логвиненко "обнулил" губернатора Голубева

Вадим Карасев

Администрация Ростова-на-Дону провалила работу по выдаче пропусков в период карантина и самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Организованные властями 9 пунктов выдачи документа, дающего права перемещаться по городу, с работой не справились. В нарушении норм образовались огромные очереди, в которых легко заразиться COVID-19. В происходящее вынужден был вмешаться инициатор пропускной системы – Василий Голубев.

Губернатор раскритиковал работу сити-менеджера Логвиненко и его команды, заявив, что:

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Голубев потребовал увеличить количество пунктов выдающих пропуски, а также организовать логистику таким образом, чтобы не допустить одновременного скопления людей в одном месте. Губернатор указал на обязательность выполнения рекомендации о полутораметровой дистанции между людьми.

В последнее время власти Ростовской области регулярно выходят в заголовки СМИ и все чаще это откровенная критика. Недавно полпред президента Владимир Устинов указал на грубую фальсификацию в отчетах о готовности региона к пандемии. Громко прозвучала фамилия Татьяны Быковской – главы областного Минздрава, как лица, самоустранившегося от исполнения прямых обязанностей.

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