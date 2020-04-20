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СК «Ингосстрах-Жизнь» запускает продажи нового онлайн-продукта «СтопКоронавирус»

СК «Ингосстрах-Жизнь» запускает продажи нового онлайн-продукта «СтопКоронавирус»

Компания «Ингосстрах-Жизнь» выпустила на рынок новый продукт «СтопКоронавирус», который позволяет клиентам обеспечить финансовую защиту на случай заболевания органов дыхания вследствие коронавирусной инфекции COVID-19. Приобрести его можно онлайн на официальном сайте компании.

Страховая защита распространяется на впервые выявленное в течение действия договора страхования заболевание органов дыхания при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства коронавирусов, включая SARS-CoV-2 (2019-nCoV), вызывающий COVID-19. По договору покрываются такие риски, как временная нетрудоспособность, госпитализация и летальный исход. При госпитализации или временной нетрудоспособности (нахождении клиента на больничном) ежедневная выплата составит 7 000 рублей за каждый календарный день, начиная с первого дня и до 30 дней. В случае летального исхода заболевания наследникам клиента выплачивается 100% суммы по договору — 2,5 млн рублей.

Новый продукт можно приобрести для детей и взрослых возрастом от 3 до 60 лет. Периоды страхования — 3 месяца и полгода. Стоимость полисов составляет 4 000 и 6 310 рублей соответственно.

«СтопКоронавирус» также позволяет клиентам воспользоваться услугой телемедицины — удаленной консультацией врача по широкому спектру вопросов, в том числе по вопросам COVID-19. Эта опция бесплатна и включается в полисы автоматически.

«Запуск данного продукта — это еще один шаг навстречу клиентам, о здоровье и благополучии которых мы заботимся ежедневно. “Ингосстрах-Жизнь” социально ответственная компания и для нас важно, чтобы наши клиенты не оказались один на один с негативными финансовыми последствиями вируса. С полисом “СтопКоронавирус” каждый сможет чувствовать себя спокойнее и увереннее, а в случае наступления страховых событий — получить необходимую в этот непростой период финансовую поддержку», — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

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По материалам: pnp.ru

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