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СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки

СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки

В последнее время 23-летняя Клава Кока приобрела по-настоящему широкую популярность у российского слушателя. Теперь рэпер Тимати намерен запатентовать сценический псевдоним певицы, сообщает Starhit.

Артистка Black Star стала не только известной певицей, но и популярным блогером - на ее страницу в инстаграме подписаны 3,6 миллионов пользователей.

Видя успехи подопечной, рэпер Тимати принял решение запатентовать сценический псевдоним Клавы Коки, которую на самом деле зовут Клавдией Высоковой.

В подобную ситуацию попали в свое время другие артисты Black Star, такие как L'One и Кристина Si. После ухода от Тимати им запретили использовать творческие никнеймы, по которым их знали миллионы поклонников.

На лейбл Black Star Клава Кока попала благодаря своей победе на телепроекте "Молодая кровь". Тогда уроженка Екатеринбурга не могла и мечтать о баснословных гонорарах.

"Честно говоря, доход превзошел все мои ожидания. Не люблю хвалиться, но очень дорожу тем, что имею, и очень счастлива, ведь любимое дело приносит мне неплохие дивиденды, и я имею прекрасную возможность помогать своей семье", - говорила Клава Кока.

В прошлом году Тимати одержал победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One. Мещанский суд отклонил иск последнего к Black Star, в котором он требовал признать за ним права на интеллектуальную собственность. Как отмечалось, теперь Black Star сохранит права на использование клипов, музыки, текстов и самого товарного знака L’One.

После решения суда Тимати опубликовал на своей странице в инстаграме издевательское фото вместе с L'one. По словам Тимати, благодаря команде Black Star Леван сделал себе карьеру "с нуля". Как утверждает глава лейбла, в то время Горозии даже "кушать было не на что".

"Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей, к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, претворяясь "бедной овечкой", разобравшись в ситуации, вообще перестали с тобой общаться. И самое для меня приятное во всей этой истории - что ты прекрасно знаешь, о ком я сейчас говорю. Ты все еще размышляешь в плоскости денег (это ключевой для тебя вопрос), ведь кроме как развлекать людей со сцены ты больше ни в чем глобально не преуспел. Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернет. Для меня это вопрос принципа. Мы вряд ли поймем друг друга. Живи своей жизнью и не лезь в мою. Для меня эта страница перевернута. Удачи тебе и с днем Рождения!" - едко заключил Тимати.

Как писал NEWSTES, ранее у Алены Шишковой заподозрили болезнь Юлии Началовой.

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По материалам: uposters.ru

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