СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС

Лидия Мартынова

Землетрясение магнитудой 6,1 на северо-востоке острова Хонсю и на юге Хоккайдо, произошедшее перед рассветом в понедельник, не вызвало аномалий на атомных электростанциях, передало информационное агентство Киодо.

По данным главного метеорологического управления Японии, в префектурах Мияги и Иватэ сила подземных толчков по японской семибальной шкале достигла четырех, а в префектуре Фукусима - трех баллов.