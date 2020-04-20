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СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС

СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Землетрясение магнитудой 6,1 на северо-востоке острова Хонсю и на юге Хоккайдо, произошедшее перед рассветом в понедельник, не вызвало аномалий на атомных электростанциях, передало информационное агентство Киодо.

По данным главного метеорологического управления Японии, в префектурах Мияги и Иватэ сила подземных толчков по японской семибальной шкале достигла четырех, а в префектуре Фукусима - трех баллов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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