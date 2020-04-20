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Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляции

Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляцииФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Жители Москвы соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стациноара в ГКБ №24, передает РИА Новости.

По словам Собянина, такое поведение граждан «даст свой эффект».

Мэр Москвы также рассказал, что диагностика помогает выявлять пациентов без симптомов коронавируса или с его легкой формой. Он выразил надежду, что такая динамика сохранится.

17 апреля Собянин оценил эффект от введения в Москве режима пропусков. По его словам, «эффект хороший». Мэр добавил, что транспортный поток сократился на полмиллиона человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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