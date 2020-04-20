Сочинские таксисты решили возить врачей бесплатно на вызовы

Вадим Карасев

В Сочи компания “Яндекс.Такси” в сотрудничестве с партнерами-коллегами с 20 апреля вводит практику бесплатных поездок свыше 100 врачей из муниципальных поликлиник на вызовы к заболевших жителям городам. Об этом сообщает КП-Кубань.

Как выяснилось, данная новация запущена при помощи администрации города-курорта и регионального министерства здравоохранения. На текущий момент в данный проект включились 30 таксистов.

Распознание врачей будет выполняться по номерам их сотовых телефонов, которые уже имеются в базе проекта.

Также стало известно, что для оплаты поездок врачей Яндекс разработал форму пожертвований на странице проекта. Зайдя на нее обычные граждане или юридические лица имеют возможность перевести деньги на поддержку реализуемого в Сочи проекта.