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Сокращать добычу нефти в России придется всем

Сокращать добычу нефти в России придется всем

Российские компании должны снизить добычу нефти пропорционально своей доле на рынке. Такое квотирование установило Минэнерго России, хотя оно еще и не объявлено официально.

Больше всех придется сократить, по расчетам «Интерфакса» на основе данных за февраль 2020 года, «Роснефти». Ее доля в российской добыче только нефти составляет около 36% (около 4 млн баррелей в сутки). В результате, компании придется снизить добычу примерно на 17% или 660 тыс. баррелей в сутки. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, в свою очередь, заявил о том, что компания сократит производство на 18% или 40 тыс. тонн (300 тыс. баррелей).

В мае—июне Россия должна сократить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки по новой сделке ОПЕК+ и действительное общее сокращение должно составить около 2 млн баррелей.

«Если сокращение добычи в предыдущей сделке ОПЕК+ происходило за счет ВИНК (вертикально интегрированных компаний), то в нынешней ситуации, учитывая рекордный объём обязательств и глобальный уровень, становится очевидным, что сокращать добычу придется всем, включая малые предприятия и даже проекты, работающие на основе СПР», — написал в издании «Нефть и капитал» руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко. — Предложение от регуляторов заключается в универсальном подходе — сокращают все на пропорциональной основе от объёма текущей добычи».

Эксперт отметил, что нельзя подходить к вопросу сокращения по принципу всеобщей «гильотины», так как технические возможности по восстановлению законсервированных скважин очень разные, да и экономические критерии рентабельности каждого участка должны быть проанализированы как владельцами, так и независимыми экспертами.

«И тем не менее, на наш взгляд, вопрос об участии того или иного проекта или той или иной компании в сделке — то есть, в общем сокращении добычи — лежит сейчас больше в философской плоскости, нежели в технической или экономической, — считает Вячеслав Мищенко. — Позволим себе сравнить ситуацию в нефтегазовом секторе с текущей эпидемиологической ситуацией — в обоих случаях речь идет о «добровольно-принудительных» мерах по самоограничению. Пандемия стала испытанием не только для мировой и национальных экономик, но и для различных государственных систем управления — в первую очередь, вирус «оценил» готовность каждого в отдельности и всех вместе к самоограничению. К сожалению, нежелание ограничивать себя со стороны отдельных членов нашего общества является одной из причин активного распространения вируса в последние недели. И аргументы у этой категории людей всегда найдутся — можно не сомневаться: как известно, всегда находятся те, кто при общем равенстве «равнее других».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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