Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе

Вадим Карасев

Кадр: Telegram-канал BAZA

Сотрудница храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, который 19 апреля посетил актер Иван Охлобыстин, прокомментировала его присутствие на закрытой пасхальной службе. Об этом передает «Московский комсомолец».

«К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода», — пояснила собеседница газеты.

«Он часто посещал наш храм, когда был священником. Его здесь знали, поэтому, наверное, и пришел», — отметила она, добавив, что Охлобыстин иногда вел мастер-классы в воскресной школе.

По словам сотрудницы храма, Охлобыстин своими призывами граждан посещать храмы во время пандемии коронавируса «подводит всех священнослужителей». Она подчеркнула, что на богослужении присутствовали «все сотрудники храма с семьями».

Пасхальная служба состоялась в ночь на воскресенье, 19 апреля, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. На службе заметили Охлобыстина. Выходя из храма, он атаковал журналистку, попытавшись отобрать у нее телефон со словами: «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?» Храм расположен в центре Москвы напротив Кремля.