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Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе

Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусеПитер НаварроФото: Chip Somodevilla / Getty Images

Власти Китая скрыли информацию об эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и нажились на продаже медицинского оборудования другим странам. В этом Пекин обвинил советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро в эфире телеканала FOX News 19 апреля, сообщает New York Post.

«Во-первых, вирус зародился в Китае. Во-вторых, они спрятали вирус, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, как щитом. В третьих, они накопили средства персональной защиты и теперь наживаются на их продаже», — приводит издание его слова.

По словам Наварро, маски, которые стоят менее 50 центов, Китай распространяет по цене до 8 долларов за штуку. Он также прокомментировал ранее звучавшие предположения о том, что появление вируса могло быть связано с уханьским Институтом вирусологии. «Мы знаем, что очаг вируса находился в радиусе нескольких миль от их лаборатории», — подчеркнул Наварро.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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