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Тимати пообещал «скушать с потрохами» Ивлееву и раскритиковал ее шоу

Тимати пообещал «скушать с потрохами» Ивлееву и раскритиковал ее шоуФото: @timatiofficial

Рэпер Тимати опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором пообещал «скушать с потрохами» телеведущую Анастасию Ивлееву, пригласившую его принять участие в своем шоу «Прямой карантин».

Артист раскритиковал творчество звезды: «Я взял время и посмотрел твои выпуски. Я посмотрел твой эфир, который ты сейчас записала, я посмотрел твои сторис, и я изучил твои выпуски с гостями. Я тебе скажу честно — даже программа Елены Малышевой, в ней больше экшена, чем в твоих выпусках. Ты не готова просто ко мне».

Музыкант посоветовал Ивлеевой хорошо подумать, хочет ли она записывать с ним выпуск. Кроме того, он попросил ее скинуть все идеи личным сообщением.

Пользователи в комментариях предположили, что Тимати сам испугался появляться в шоу Ивлеевой. Некоторые указали на то, что она сейчас пользуется гораздо большей популярностью, чем рэпер. Другие же остались недовольны его высокомерным тоном. «Не думала, что Тимати такой злой. 😲 Интересно почему? Негоже так с девушками разговаривать!» — удивилась подписчица с ником katashukekaterina. «Тиман, ты прошлое, ты как старый терминатор. И чем больше ты отвечаешь более новым блогерам, тем ниже ты падаешь. Очнись», — написал юзер master_boli_tattoo.

В марте Тимати представил в Instagram способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не касаясь их. Он примотал проволоку клейкой лентой к зажигалке. После нажатия кнопки в лифте музыкант зажег огонь, чтобы, по-видимому, продезинфицировать проволоку.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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