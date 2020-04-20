Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом: по его мнению, американские СМИ публикуют ложную информацию. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, текст записи опубликовали CNN.

«Мы не на первом месте [по количеству смертей от пневмонии COVID-19], это Китай на первом месте. Мы даже близко не стоим — китайцы далеко впереди нас. Почему вы не хотите указать на это?» — возмутился американский лидер. Он также отметил, что в США самые точные тесты на наличие коронавирусной инфекции, которых должно хватить всем. Тем самым Трамп раскритиковал американских губернаторов, неоднократно жаловавшихся на нехватку средств по борьбе с эпидемией.

19 апреля Трамп пообещал заставить Китай ответить за скрытые данные о коронавирусе. По его словам, если выяснится, что китайские власти преднамеренно скрывали факты, то должны быть последствия.

В начале апреля американская разведка заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики.

В марте Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился.

По последним данным, в США более 764,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. 40,7 тысячи человек погибли, еще 48 тысяч вылечились.