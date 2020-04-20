Украинский чемпион Усик рассказал о «больших проблемах» Зеленского
Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский не может ничего сделать ни для развития, ни для спасения Украины.
Своим мнением знаменитый спортсмен поделился во время онлайн-интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент которого тот опубликовал на своем YouTube канале .
По мнению Усика, главная причина бессилия Зеленского состоит в том, что у него нет профессиональной команды. За целый год своего пребывания на посту он так и не смог ее сформировать, не оправдав той огромной поддержки народа, которую получил во время выборов.
Кроме того, украинская элита в грош не ставит лидера страны, называя его «мальчишкой». При этом Усик уточнил, что не призывает к снисхождению к Зеленскому, так как популярный шоумен должен был знать, на что идёт, когда соглашался участвовать в выборах президента.
Усик убежден, что Украина имеет много ресурсов, но президент страны ничего не сможет сделать, даже если захочет. Боксер рассказал, что не следит за заявлениями Зеленского, но видит, что у него «большие проблемы».
В ходе беседы неожиданно выяснилось, что Усик лично знаком с Зеленским.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Александр Усик в интервью каналу «Эхо Киева» заявил, что Украина кинула своих граждан в Крыму. Также мы сообщали, что известная украинская телеведущая назвала президентство Зеленского «фарсом».