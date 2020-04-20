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Украинский чемпион Усик рассказал о «больших проблемах» Зеленского

Украинский чемпион Усик рассказал о «больших проблемах» Зеленского

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский не может ничего сделать ни для развития, ни для спасения Украины.

Своим мнением знаменитый спортсмен поделился во время онлайн-интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент которого тот опубликовал на своем YouTube канале .


По мнению Усика, главная причина бессилия Зеленского состоит в том, что у него нет профессиональной команды. За целый год своего пребывания на посту он так и не смог ее сформировать, не оправдав той огромной поддержки народа, которую получил во время выборов.

Кроме того, украинская элита в грош не ставит лидера страны, называя его «мальчишкой». При этом Усик уточнил, что не призывает к снисхождению к Зеленскому, так как популярный шоумен должен был знать, на что идёт, когда соглашался участвовать в выборах президента.

«Мне больше жаль людей, которые потеряли работу, которые сейчас вынужденно сидят дома. А Зеленского мне не жалко, у него есть деньги, он заработал», — сказал именитый боксер.

Усик убежден, что Украина имеет много ресурсов, но президент страны ничего не сможет сделать, даже если захочет. Боксер рассказал, что не следит за заявлениями Зеленского, но видит, что у него «большие проблемы».

В ходе беседы неожиданно выяснилось, что Усик лично знаком с Зеленским.

«Я с ним общался, знаком. Даже после того, как он стал президентом. Мои дети ходят в одну школу с его детьми. Тет-а-тет не общался после президентства. Виделись на последнем звонке, когда дети шли в школу», — добавил украинский чемпион.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Александр Усик в интервью каналу «Эхо Киева» заявил, что Украина кинула своих граждан в Крыму. Также мы сообщали, что известная украинская телеведущая назвала президентство Зеленского «фарсом».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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