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Умер автор «Тома и Джерри» — Джин Дейч

Умер автор «Тома и Джерри» — Джин Дейч
Умер аниматор Джин Дейч. Он был одним из создателей «Тома и Джерри». Мужчине было 95 лет.

Мультипликатор принимал участие более чем в ста проектах. Как сообщает THR, аниматор умер в Праге. Это произошло в квартире Джина в ночь на 17 апреля, причина смерти не указана. Помимо «Тома и Джерри», Дейч работал над «Гигантами», «Хоббитом», «Алисой в Париже», «Дневником паучка» и многими другими проектами. Также он занимался шоу про моряка Папая.

Аниматора трижды номинировали на «Оскар». В 1960 году он получил награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за мультфильм «Манро». В 2004 году Дейч удостоился награды за вклад в анимацию.
Родился Джин в Чикаго 8 августа 1924 года. В Прагу мужчина приехал в 1959 году. Он планировал провести в Чехии пару недель, но в итоге встретил там свою будущую супругу Зденьку, влюбился и остался в Праге. У режиссера остались три сына от первого брака. Все они стали художниками.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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