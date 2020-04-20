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Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал унизить

Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал унизитьФото: Евгений Одиноков / РИА НовостиПродолжение: Обозвавший Уткина больным Соловьев отказался от баттла и назвал его свиньей

Спортивный комментатор Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшего его психически больным после критики властей, с предложением провести очный баттл в виде словесного боя. Так он отреагировал на конфликт, пообещав во время личного общения унизить оппонента. Заявление журналиста опубликовано на его YouTube-канале.

«Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Не истины, не политику, не экономику, а себя. Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь», — заявил он, обращаясь к Соловьеву.

По словам Уткина, ведущий уже третий день обсуждает их заочный конфликт в соцсети Twitter. «Как же ты уязвим, маршал пропаганды!» — заметил он.

Спортивный журналист уверен, что Соловьев «точно совершенно зассыт» участвовать в баттле. «У тебя нет выхода, ты трус. Ты испугаешься, потому что прекрасно знаешь, что меня учили в тех местах, в которых тебя не пускали на порог», — продолжил комментатор.

Он выразил мнение, что ведущий телеканала «Россия 1» и радиостанции «Вести FM» «ничего не представляет из себя без этой [телевизионной] машины, которая работает на него». «Для того чтобы твои слова прозвучали, должна работать гигантская компания с огромным количеством камер, студий, света, гримеров, редакторов и так далее. А нам ничего этого не нужно, мы просто разговариваем с людьми. Потому что люди хотят нас смотреть», — заключил Уткин.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля и продолжается с тех пор. Первоначально комментатор возмутился действиями российских властей в период распространения коронавируса. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком, слова которого не могут дискредитировать российское государство.

Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где они обменялись публичными постами с критикой друг друга. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной», а ведущий в ответ призвал комментатора «крикнуть громко, чтобы тебя все в Киеве услышали». Он также заявил, что у Уткина синдром Туретта и предложил оплатить лечение заболевания.

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По материалам: lenta.ru

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