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В американские больницы завезли маски и перчатки из секс-шопа

В американские больницы завезли маски и перчатки из секс-шопаФото: Jeenah Moon / Reuters

В американские больницы завезли медицинские товары из ассортимента секс-шопа. Тысячи медицинских масок, лицевых щитков и перчаток учреждениям Лос-Анджелеса пожертвовала местная компания SexToyDistributing, пишет Vice.

«Есть много фетишей на медицинскую тему, для них нужны перчатки, оборудование для ухода за больными, термометры. Некоторое из этого сейчас пользуются большим спросом, мы рады помочь», — сказал генеральный директор XR, материнской компании SexToyDistributing, Ари Сусс.

По его словам, перчатки были на складе, а маски и щитки поставила зарубежная фабрика компании. «Наши многолетние связи в медицинской сфере позволяют нам получить доступ к средствам индивидуальной защиты, которые сейчас так востребованы и которые столь тяжело найти. Прежде мы и представить не могли, насколько ценными будут эти связи», — заявил управляющий магазина Бренд Рейносо.

Ранее стало известно, что британский секс-шоп пожертвовал медицинскую одежду госпиталю. Также сообщалось, что крупнейший порносайт мира Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ к своему контенту для всех желающих. Таким образом сервис призвал всех людей мира оставаться дома.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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