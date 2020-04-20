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В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавирусаФото: Александр Кряжев / РИА Новости

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

В Мысках, Краснобродском, Беловском городском округе и районе жителям предписали обязательно соблюдать «требования масочного режима» и социальной дистанции. Кроме того, там приостанавливается работа объектов розничной торговли, закрываются химчистки, службы быта, швейные и обувные ателье, ремонтные мастерские.

По последним данным, в России с начала эпидемии заболели 42 853 человека, умерли 389. За 19 апреля в стране выявили 42 853 случая инфицирования. В Кемеровской области подтверждено 35 случаев заражения, в больницах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 1617 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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