В Дагестане из-за коронавируса закрыли города и районы

Вадим Карасев

В Республике Дагестан власти ужесточают режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В стране на границах городов и районов выставлены блокпосты, в муниципалитеты впускают только по прописке.

Об ужесточение правил в регионе, связанных с неэффективностью предыдущих ограничительных мер, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Дагестана.

В сообщении ведомства говорится, что сотрудники правоохранительных органов уже 2 недели проводят среди населения профилактические и разъяснительные мероприятия, но они не принесли ожидаемых результатов.

Такой мерой стали блокпосты, которые были выставлены на подступах в города и районы Дагестана, сообщает издание «КП-Северный Кавказ».

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