Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем

В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем

В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем
Заявление американского президента Дональда Трампа относительно мер против Китая может быть подготовкой почвы для развития экономической войны между США и КНР, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Концерт “One World: Together At Home” вышел в виде альбома
Концерт “One World: Together At Home” вышел в виде альбома
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Наргиз и ее любовник обманули организатора концерта и потребовали 30 тысяч на оплату алкоголя
Наргиз и ее любовник обманули организатора концерта и потребовали 30
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии
Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии
Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки
Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки
Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19
Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19
В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем
В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС

Еще по теме

Депутат: саммит АТЭС показал возросший интерес к сотрудничеству с Россией
Депутат Госдумы пригласил Моргана Фримана в Россию
Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе
Бывший шеф ЦРУ рассказал, что Трампа запугали Путиным