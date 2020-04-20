В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем

Лидия Мартынова

Заявление американского президента Дональда Трампа относительно мер против Китая может быть подготовкой почвы для развития экономической войны между США и КНР, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.