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В Гражданском кодексе предусмотрят права и обязанности соседей

В Гражданском кодексе предусмотрят права и обязанности соседей

Готовящиеся в Гражданский кодекс РФ поправки будут содержать целый блок положений, касающихся прав соседей. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей, - рассказал Крашенинников Российской Газете.

Так, проектом предполагается, что собственники должны "терпеть" воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие” в случае, если нет прямого воздействия непосредственно на участок и не превышаются установленные нормативы.

Если же никаких нормативов не установлено, то - исходя из “разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая". При превышении нормативов, стороны могут потребовать устранить причину их нарушения.

Как отметил чиновник, со стороны соседей должно быть обоюдное уважение друг к другу.

Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других... Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений," - заявил Крашенинников.

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По материалам: u-f.ru

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