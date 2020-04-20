В Ираке объяснили исторический обвал цен на нефть ситуацией с COVID-19

Лидия Мартынова

Историческое крушение цен на нефть напрямую зависит от степени контроля над распространением коронавируса и ограничения передвижений населения, в случае ослабления ограничений цены вернутся к нормальным уровням, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.