В Японии запретили продавать автомобили без «умных» фар

Алексей Вольцев

Умение автомобиля отслеживать уровень освещенности окружающего пространства и при необходимости задействовать головную оптику на сегодняшний день считается приятной, но все же дополнительной функцией. А вот власти Японии посчитали, что она серьезно влияет на безопасность.Как сообщает Driving Vision, наличие такой функции у новых моделей, предназначенных для рынка Японии, стало обязательным с 1 апреля. Любопытно, что у водителей планируют отобрать возможность включать или отключать эту функцию по собственному желанию: фары машин начнут жить собственной жизнью.Согласно техническим требованиям, автомобили будут автоматически включать головную оптику, когда уровень освещенности снизится до уровня менее 1 000 люкс (то есть, примерно за 15 минут до захода солнца в ясный день), и автоматически же выключать фары при свете более 7 000 люкс.Автомобили, которые уже продаются в Японии, тоже придется оснастить такой опцией, но в этом случае производителям дали отсрочку до октября следующего года. Коммерческий же транспорт, включая грузовики и автобусы, должен обзавестись «умным» головным светом к октябрю 2023-го.Японские власти посчитали, что такая мера должна снизить число ДТП с пешеходами (особенно пожилыми) и велосипедистами в сумерках: официальная статистика зарегистрировала увеличение числа таких происшествий.