В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика

Вадим Карасев

Существуют особые дни, которые идеально подходят для различных обрядов. Именно в такие дни эксперты советуют исполнять ритуалы, чтобы их сила и продуктивность были более ощутимыми.

Согласно статистике, большинство людей гадает и проводит ритуалы в период новогодних праздников, на день рождения или в какие-то большие церковные праздники. Пришла пора узнать о том, когда это делать правильнее всего.

Церковные праздники

К ним относятся Пасха, Рождество, Крещение и так далее. В эти дни Церковь строго-настрого запрещает совершать не предписанные ею обряды. Те же, кому церковные запреты не указ, продолжают считать, что ритуалы обретают особую силу как раз в такое время.

Статистика говорит, что множество людей совершает ритуалы на снятие проклятий в религиозные христианские, мусульманские или буддийские праздники. На самом же деле в это время обряды не приобретают и толики силы. Единственное, что делает их в такие дни сильнее, — это уверенность человека, который их проводит. Исключение составляют народно-церковные и народные праздники типа Масленицы, Ивана Купала и так далее.

Новый год и день рождения

На новогодние праздники и дни рождения люди не менее активны. В такие дни проводится много простых ритуалов на счастье, любовь и исполнение желаний. К самым популярным дням для обрядов и гаданий можно отнести и день святого Валентина.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Новый год и день рождения являются достаточно сильными днями в плане энергетики, поэтому такие ритуалы вполне оправданы и довольно действенны. Это связано с тем, что эти праздники завязаны на числах и календаре. Удачным временем для проведения ритуалов также является китайский Новый год.

Полнолуния и Новолуния

Многие знают, что в Полнолуние энергия Луна максимально мощная. Из-за этого различные ритуалы и гадания обретают в такие дни особую силу. В Полнолуние многие проводят и темные ритуалы, потому что энергия ночного светила в некоторых культурах считается темной в этот день.

Новолуние — время добрых и светлых ритуалов, связанных с чувствами, любовью, деньгами, исполнением желаний. В кратковременный и важный период новой Луны можно совершать призыв сил природы, просить Луну о помощи, читать заговоры, проводить омолаживающие ритуалы.

Затмения

Это очень сильные дни, полные темной энергии. Особенно опасными являются полные солнечные и лунные затмения. В это время, согласно мнению экспертов в области эзотерики, происходят серьезные вспышки негативных энергетических волн.

Желательно не проводить ритуалы в такие дни, потому что можно навлечь беду на себя, всю свою семью и даже на друзей. Особенно осторожными стоит быть с темными ритуалами, которые категорически запрещено проводить тем, кто не разбирается в черной магии. Во время затмений нежелательно даже думать о чем-то плохом и желать кому-то зла, так как вы можете сглазить себя или другого человека.

Зеркальные даты

Это календарные числа 01.01, 02.02, 03.03 и так далее. Все эти дни являются днями силы. В это время можно проводить самые разные ритуалы про привлечению удачи в любви, делах, работе. Тут в силу вступает магия чисел, которые обладают особой энергетикой.

Каждое число, под эгидой которого проходит тот или иной подобный день, имеет уникальный набор свойств. Именно он определяет то, какие обряды будут наиболее сильными. Старайтесь следить за нашими статьями из раздела нумерологии, чтобы быть всегда в курсе того, какие ритуалы в подобные дни станут максимально полезными.