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В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы

В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.

"Могу сказать, что более 10 человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.

Ранее сообщалось, что правоохранители канадской провинции Новая Шотландия задержали мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик. Согласно заявлению полиции, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям, в результате есть несколько жертв. Как заявила полиция, стрелок был задержан спустя несколько часов и заключен под стражу.


В полиции также сообщили, что в результате стрельбы служащая полиции погибла, один полицейский получил ранения.


Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы мужчины пока не известны.

# В мире
По материалам: ria.ru

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