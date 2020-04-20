В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы

Анастасия Иванова

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.

"Могу сказать, что более 10 человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.

Ранее сообщалось, что правоохранители канадской провинции Новая Шотландия задержали мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик. Согласно заявлению полиции, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям, в результате есть несколько жертв. Как заявила полиция, стрелок был задержан спустя несколько часов и заключен под стражу.

В полиции также сообщили, что в результате стрельбы служащая полиции погибла, один полицейский получил ранения.

Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы мужчины пока не известны.