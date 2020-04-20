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В Киеве мужчина стрелял по прохожим: первые подробности и фото

В Киеве мужчина стрелял по прохожим: первые подробности и фото

В Соломенском районе Киева мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры на третьем этаже многоэтажного дома. Ранее на Херсонщине лесник застрелил мужчину, который занимался незаконной вырубкой.

Как сообщают в полиции Киева, инцидент произошел на улице Академика Стражеско — о стрельбе правоохранителям сообщила киевлянка.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, откуда велся огонь, и попытались попасть в квартиру, однако добровольно открыть дверь проживающий в ней мужчина отказался — в помещение проникли при помощи спецназа.

Во время обыска был обнаружен «предмет, похожий на травматический пистолет», который хозяин квартиры закопал в горшке с растениями.

«Пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы», — сообщили в полиции и добавили, что стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

О мужчине известно, что он — местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывавший наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одном из сел Изяславского района Хмельницкой области произошло трагическое ЧП — юноша, приняв отца за грабителя, проникшего в дом, застрелил его из ружья. Полиция завела дело по статье об убийстве по неосторожности.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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