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В Минздраве ожидают всплеск коронавируса из-за пасхальных служб и ответили, продлят ли карантин

В Минздраве ожидают всплеск коронавируса из-за пасхальных служб и ответили, продлят ли карантин

Новая вспышка заболеваемости, спровоцированная коронавирусом COVID-19, в Украине возможна уже до конца начавшейся недели. Такие сроки озвучила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам в интервью ТСН-Тиждень, всплеск практически неизбежен, учитывая случаи массового нарушения карантинных ограничений 19 апреля, когда украинцы отправились в церкви.

В качестве причин того, почему система здравоохранения может не выдержать массового наплыва пациентов с коронавирусом, замминистра указала в т. ч. высокую нагрузку на медиков, которые в некоторых регионах Украины массово увольняются или же инфицируются сами.

«Каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное — спасти жизни тысяч наших граждан», — сказала Ирина Микичак.

Она также подтвердила информацию о том, что карантин, который действует пока до 24 апреля, скорее всего, придется продлить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за соблюдение верующими карантина во время проведения Пасхальных богослужений.

Тем не менее в сети появились видео массового нарушения карантина верующими в Святогорской Лавре на Донбассе.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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