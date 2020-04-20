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В Москве в первом квартале года снизилось количество тяжких преступлений

В Москве в первом квартале года снизилось количество тяжких преступлений

В Москве с начала года снизилось количество тяжких преступлений. Об этом свидетельствуют данные статистики, представленные прокуратурой столицы, передает "Московский комсомолец".

За первый квартал 2020 года число убийств снизилось на 28% по сравнению с аналогичным прериодом в прошлом году. На 16 % снизилось количество случаев умышленного причинения вреда здоровья со смертельным исходом.

Как пишет издание, отмечено также снижение случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Значительно меньше стало изнасилований - этот показатель снизился на 38% по сравнению с прошлым годом. На 27 % снизилось число разбоев, на 19% - грабежей, на 23% - квартирных краж.

При этом за три месяца текущего года зафиксировано увеличение числа мошенничеств — на 28,8%, краж — на 8,8%.

Ранее в дептрансе Москвы сообщали о снижении числа ДТП на 79% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

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По материалам: uposters.ru

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