В МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины

Анастасия Иванова

МВД рассматривает несколько версий возникновения лесных пожаров на севере Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания оперативного штаба в Овруче 19 апреля.В Житомирской области - это суховеи и умышленный поджог."В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог", - заявил Аваков.Расследование проводит группа специалистов МВД, которую возглавляет советник министра генерал Владислав Бухарев."Однако, нельзя исключать и небрежного отношения к природе. Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса", - добавил министр.Как основную версию возникновения пожаров в Чернобыльской зоне полиция рассматривает малоснежную зиму и сухую лесную подстилку."В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - отметил Аваков.По словам главы ГосЧС Николая Чечеткина, в ночь на воскресенье возникла угроза распространения пожаров на территорию Беларуси."По состоянию на сегодня локализованы пять крупных пожаров, четыре в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Вчера авиация ГосЧС осуществила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав", - отметил Чечеткин.