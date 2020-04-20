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В Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса

В Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Режим чрезвычайного положения четвертой степени продлен в Новой Зеландии до 27 апреля на фоне распространения коронавируса, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра Джасинду Ардерн.

Чрезвычайное положение было введено 25 марта и уже трижды продлевалось. Предполагалось, что режим будет отменен во вторник. Как отметила Ардерн, после 27 апреля в течение двух недель будет сохраняться третий уровень готовности, после чего власти примут решение о последующем ослаблении мер.

# В мире
По материалам: ria.ru

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