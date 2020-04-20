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В оксфордский словарь внесли изменения из-за влияния COVID-19 на язык

В оксфордский словарь внесли изменения из-за влияния COVID-19 на язык
. Лексикографы пересмотрели запас слов оксфордского словаря и включили в него неологизмы в связи со вспышкой коронавируса, сообщает The Guardian.

Так, в крупнейшем словаре английского языка появились такие понятия, как "социальная дистанция", "самоизоляция" и аббревиатура WFH (work from home – "работа из дома").

"Это очень редкий случай, когда наблюдается резкий рост использования одного слова (COVID-19) за такой короткий период времени и его доминирование в языке", – рассказала выпускающий редактор Оксфордского словаря Бернадетт Пэтон.

Сам COVID-19 также вошел в состав неологизмов с определением: "острое респираторное заболевание у людей, вызванное коронавирусом, которое может приводить к тяжелым состояниям и даже к смерти, особенно у пожилых и у людей с сопутствующими заболеваниями".


Лексикографы, как и многие другие, работают сейчас из дома. Они фиксируют изменения из-за пандемии и вносят свои предложения по включению в словарь тех или иных слов и выражений.

По данным экспертов, сейчас коронавирус (или COVID-19) – преобладает в языке, тогда как самыми употребимыми в декабре были "Brexit" и "импичмент", а в январе – "коала", bushfire (разрушительные лесные пожары), "иракский", "саранча" и "убийство".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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