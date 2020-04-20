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В парижской воде обнаружили коронавирус

В парижской воде обнаружили коронавирусФото: Christian Hartmann / REUTERS

В трубопроводной системе, питающей Париж технической водой, были найдены следы коронавируса. Об этом сообщает Le Monde.

Уточняется, что этот трубопровод был построен еще в XIX веке. Вода в нем используется для полива улиц и для фонтанов и не проходит полноценную очистку. В мэрии пояснили, что на всякий случай решили обратиться в региональный Минздрав, поскольку в четырех из 27 точек забора проб были обнаружены хоть и «крошечные, но все же следы вируса». Использование этой воды было немедленно приостановлено.

Городские власти заверили, что у парижан нет поводов для волнения: трубы, снабжающие французскую столицу питьевой водой, оказались чисты.

Франция входит в пятерку стран с наибольшим числом инфицированных коронавирусом. По данным на 19 апреля, в Пятой республике заболели 152,9 тысячи человек, умерли 19 744.

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По материалам: lenta.ru

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