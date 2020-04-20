В продаже появился самый большой пазл в мире

Влада Некрасова

. Американская компания по производству фотоматериалов выпустила самый большой пазл в истории "27 чудес со всего мира". Головоломка состоит из 51 тысячи 300 элементов и посвящена известным памятникам архитектуры, сообщает Insider.

"Каждое изображение изначально было сделано профессиональным фотографом, затем его отредактировали и напечатали в высоком разрешении", — рассказали создатели гигантской мозаики.

В комплекте: 27 отдельно упакованных головоломок, каждая из которых состоит из 1900 фрагментов (размер одного изображения в готовом виде — 99 сантиметров на 61 сантиметр) и постер.

считалась складная картина "Вокруг света" из 42 тысяч деталей. Ее представили в октябре 2018 года на книжной ярмарке в Санкт-Петербурге.