Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В продаже появился самый большой пазл в мире

В продаже появился самый большой пазл в мире
. Американская компания по производству фотоматериалов выпустила самый большой пазл в истории "27 чудес со всего мира". Головоломка состоит из 51 тысячи 300 элементов и посвящена известным памятникам архитектуры, сообщает Insider.

"Каждое изображение изначально было сделано профессиональным фотографом, затем его отредактировали и напечатали в высоком разрешении", — рассказали создатели гигантской мозаики.

В комплекте: 27 отдельно упакованных головоломок, каждая из которых состоит из 1900 фрагментов (размер одного изображения в готовом виде — 99 сантиметров на 61 сантиметр) и постер.


считалась складная картина "Вокруг света" из 42 тысяч деталей. Ее представили в октябре 2018 года на книжной ярмарке в Санкт-Петербурге.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Режим самоизоляции в России решили продлить
Режим самоизоляции в России решили продлить
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
В продаже появился самый большой пазл в мире
В продаже появился самый большой пазл в мире
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Еще по теме

Минфин выпустил игру с разоблачением мифов о российской экономике
В Лондоне открылся самый большой в мире магазин Lego
Самый большой в мире Starbucks открылся в Шанхае
Владимир Путин пообещал главе FIFA подготовить стадионы к ЧМ-2018