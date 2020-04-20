В России готовятся отпраздновать Весеннюю Неделю Добра

Алексей Вольцев

Весенняя неделя добра (ВНД) — ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится в России с 1997 года. Дата праздника уникальна для каждого года, и в 2020 году она выпадает на 20 апреля.

Эта акция — своего рода уникальное партнерское мероприятие. Ежегодно она объединяет усилия сотен тысяч добровольцев по всей России: от школьников и студентов до представителей коммерческих организаций, органов власти и СМИ. Отметим, что подобные мероприятия существовали ещё в советское время — субботники и знаменитое тимуровское движение, по сути, и явились прообразом Весенней Недели Добра.

Среди наиболее «популярных» мероприятий этой недели — субботники по уборке и озеленению, благоустройство городских парков, памятников и братских могил, а также сбор средств для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов и приютов.

Мероприятия в рамках ВНД проходят в 45 субъектах РФ во всех восьми федеральных округах. Хотя сроки проведения акции в разных регионах могут не совпадать. Координаторами в регионах или отдельных их территориях выступают различные организации — НКО, бюджетных учреждений, органы молодежной политики и многие другие. Сегодня в ВНД, которая стала визитной карточкой российского добровольческого движения, ежегодно участвуют более 1 млн. человек.