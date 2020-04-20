В России испугались путаницы с коронавирусом из-за аллергии

Вадим Карасев

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Врачей срочно необходимо обучить отличать коронавирус от весенней аллергии, чтобы избежать путаницы. К этому призвал глава НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин в ходе совещания, которое в онлайн-режиме провел президент страны Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Чучалин испугался грядущего периода аллергических заболеваний, отметив, что особенно много их будет в первой половине мая. «Допустим, в Москве порядка 20-30 процентов населения — это люди, которые страдают аллергией. А симптомы (у больных с коронавирусной инфекцией — прим. «Ленты.ру») те же самые», — сказал Чучалин.

По словам Чучалина, сейчас необходимо срочно обучить врачей отличать симптомы аллергии от коронавируса, «чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути».

На этом же совещании Чучалин озвучил прогноз по срокам минимизации последствий от распространения коронавируса в России. По его словам, на это может понадобиться три-четыре недели.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели 3446.