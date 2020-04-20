В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

Вадим Карасев

В Государственной думе подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, которые касаются взаимоотношений между соседями. В частности, он предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний.

О поправках рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете". "Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок", - объяснил глава комитета.

В случае возведения объекта, несмотря на протесты соседей, собственник будет обязан "снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок".

"А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы. Поэтому сейчас появятся правила, регламентирующие соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика", - добавил депутат.

При этом парламентарий пояснил, что в случае, если воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации не превышает установленных нормативов или не оказывает воздействия на использование его земельного участка, то собственнику придется "терпеть" его.

Ранее стало известно, что правительство России разрабатывает законопроект, который позволит региональным властям выбирать "вариативную систему" оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых жильцами многоквартирных домов при использовании общедомового имущества.