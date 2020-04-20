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В России начнут искать коронавирус у домашних животных

В России начнут искать коронавирус у домашних животных

Тест-системы для обнаружения коронавируса у домашних животных будут выпущены в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Как выяснилось, риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.

Более того, в результате лабораторных исследований было установлено, что вирус, в частности, может передаваться от одной кошки к другой. Собаки менее восприимчивы в этом отношении.

«Чтобы избежать риска заражения своих питомцев, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены, — призвал эксперт. — Если вы гуляете на улице с животным, то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать».

При этом, по словам Савенкова, нельзя полагать, что животные могут заражать своих хозяев.

По информации «Коммерсанта», в начале апреля стало известно о нескольких случаях заражения кошек и собак коронавирусом. На фоне этого некоторые владельцы выбрасывали питомцев на улицу, хотя пока подтвержденных случаев передачи вируса от животного к человеку зафиксировано не было.

В начале апреля, как сообщало ИА Newstes, коронавирусная инфекция была выявлена у тигрицы в зоопарке в Нью-Йорке.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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