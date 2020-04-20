В России начнут искать коронавирус у домашних животных
Тест-системы для обнаружения коронавируса у домашних животных будут выпущены в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Как выяснилось, риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Более того, в результате лабораторных исследований было установлено, что вирус, в частности, может передаваться от одной кошки к другой. Собаки менее восприимчивы в этом отношении.
При этом, по словам Савенкова, нельзя полагать, что животные могут заражать своих хозяев.
По информации «Коммерсанта», в начале апреля стало известно о нескольких случаях заражения кошек и собак коронавирусом. На фоне этого некоторые владельцы выбрасывали питомцев на улицу, хотя пока подтвержденных случаев передачи вируса от животного к человеку зафиксировано не было.
В начале апреля, как сообщало ИА Newstes, коронавирусная инфекция была выявлена у тигрицы в зоопарке в Нью-Йорке.